تواصل إدارة نادي الاتفاق حاليا جهودها لحسم صفقة التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك التعاقد مع بايرن ميونخ الألماني، اللاعب السنغالي ساديو ماني.

وربط ماني مصيره بما سيحدث مع جيرارد، إذ يعتزم اللاعب الانتقال إلى الاتفاق في حال وافق جيرارد على تولى مهام تدريب الفريق.

وكان المدرب الإنجليزي قد وصل قبل أيام للدمام من أجل لقاء مسؤولي النادي، والاطلاع على المنطقة، وتنظر إدارة النادي موافقة المدرب، كما رشحت أسماء أخرى في حال عدم موافقة المدرب.