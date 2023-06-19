قدم أحد المحللين الاقتصاديين رؤيته لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات والتي كان لها مؤثر في زيادة أسعار التضخم لشهر مايو.

وقال المحلل الاقتصادي، ناصر القرعاوي، أن هناك هجرة إلى الرياض والمدن الكبرى بالمملكة لما يتوافر فيها من تعليم وسكن ووظائف، لكن هناك رغبة كبيرة لدى البعض بالبقاء في مدنهم إلا أن بحثهم عن وظائف يعرقل تحقيقهم لهذا الهدف، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أنه من الضروري وجود ضواحي سكنية على ضفاف المدن الرئيسية لحل أزمة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات داخلها.