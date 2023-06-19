تحدث لاعب النصر السابق، فهد الهريفي، عما يحتاجه نادي النصر في الفترة المقبلة لتحقيق البطولات.

وقال الهريفي: “اسمعوني ولو لمرة واحدة.. الفريق يحتاج أن تضع ثقلك كله في صانع ألعاب متكامل، لياقة عالية، يتحكم في الرتم، يبتكر يقتحم ويقوم بوظائف كثيرة، يخرج في المباريات الكبيرة، معقولة من سنوات عدة لا يتواجد مثل هذا اللاعب في النصر؟!”.

وأكد أن الفريق يمتلك مهاجمين هدافين وخطرين على المرمى، لذا فعلى النصر أن يستقطب خلفهم من يكملهم إذا كان يريد بطولات، مضيفا أن سياسة وعمليات الحشو ببعض الأسماء التي لا يحتاجها الفريق يجب إيقافها حتى يتمكنوا من تحقيق البطولات.