صرح وزير السياحة أحمد الخطيب بأن معدل إقامة السائحين بالمملكة ارتفع ليتراوح حاليا بين 9 و15 يوميا.

وقال الخطيب خلال مقابلة له بمنتدي الأعمال الفرنسي السعودي، إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تستهدف زيادة عدد السائحين بالمملكة من 20 مليون إلى 100 مليون سائح سنويا.

وأشار إلى أن سلوك السائحين تغير بعد إغلاقات “كورونا” لمدة عامين، وحاليا أصبح الجميع قادر على السفر والتواصل ومن ثم هذا القطاع ينمو أكثر وأكثر، وبات يربط التجارة مع الترفيه.

ولفت إلى أن التكنولوجيا تجعل الأمور أسهل وهي مهمة، مضيفا: “لكن لدي رأيا أناقشه مع نظرائي في فرنسا وألمانيا وأمريكا ومنظمة السياحة العالمية، ومفاده”.

وتابع: “دعونا نستخدم التكنولوجيا عند الضرورة، فممرات المسافرين في المطارات لا تحتاج إلي أفراد ولكن تحتاج إلى التكنولوجيا للتعرف على الوجوه، عبر أتمتة الإجراءات، وأنظمة التعرف على الوجوه، ودعونا نمر بسهولة فالمطارات مجرد محطة وعندما نذهب إلى مطار نريد أن نقضي وقتا أقل فيه، ووقت أكثر في الترفيه واللقاءات والاجتماعات في هذا المقصد السياحي”.

وأضاف: “نريد الإبقاء على بعض المجالات بسمتها التقليدي بدون التكنولوجيا”.