استفاق سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان، الأثنين، من الغيبوبة التي دخل فيها منذ 28 مايو الماضي.

ويتواجد ريكو في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث عقب تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه.

وأعلنت زوجة حارس المرمة “ألبا سيلفا” استفاقته قائلة: “يمكننا أخيرا رؤية نهاية النفق، كنت أعرف من البداية أنه سيعبر من ذلك الأمر لأنه بطل ويجب أن نكون صبورين”.

وحصد ريكو مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي قبل جولة من نهاية الموسم.