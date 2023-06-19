احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد زواجها من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، من خلال وصلة غزل لفتت الأنظار.

ونشرت أحلام مقطع فيديو، متضمنا صورا وذكريات قديمة لهما، كما تذكرت كواليس قصة حبها مع زوجها ولقائهما الأول، في لقاء إعلامي سابق.

وذكرت أحلام إن مبارك الهاجري التقاها للمرة الأولى وعبر لها عن حبه فورا حيث كانت أولى كلماته لها: “تعرفي إن الله خلقك لي”؟ ليتصاعد صوت إليسا في الخلفية بعدها بأغنية “مكتوبة ليك”.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: “كل عام وإحنا مع بعض روح وجسد، لا الروح تعيش من دون جسد، ولا الجسد يعيش بدون روح، وكل عام بقول الحمد لله على نعمة مبارك بن محمد الهاجري، يا دعوة أمي لي في سجودها”.

ومن جانبه نشر مبارك الهاجري مقطع فيديو لصور مجمعة مع أحلام، على أغنية بصوتها “خليني وياك”، قائلا: “كل عام وأنتي الحب والغلا فديتك يا عمري الله لا يغير علينا إلا للأفضل يا رب”.