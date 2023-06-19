أكد نائب رئيس التسويق والتواصل في طيران الرياض أحمد النويصر، أن الأسعار ستكون تنافسية مقابل خدمات وفق معايير عالمية.

وقال النويصر، إن طيران الرياض يسعى ليحدث ثورة ويعيد صياغة قطاع السفر والطيران، مضيفا: “هذة فرصة لطيران الرياض لتعزيز مكانة السعودية في هذا المجال”.

وفي سياق آخر أوضح النويصر، أن هناك أكثر من 300 ألف متقدم على وظائف طيران الرياض، قائلا: ” خلال مشاركة طيران الرياض في معرض باريس الجوي بنسخته الـ 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، إن العدد الكبير للمتقدمين يثبت الرغبة لجميع العاملين في قطاع الطيران وغيرة للانضمام إلى طيران الرياض”.

يذكر أن شركة طيران الرياض مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الذي لديه 620 مليار دولار من الأصول الخاضعة لإدارته.