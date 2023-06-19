طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع 85 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل بشركات القطاع الخاص عبر برنامج التأهيل والإحلال ووظائف شاغرة للعمل في الهيئة الملكية.

وأوضحت الهيئة مسميات الوظائف ومنها مهندس الحركة المرورية، وميكانيكي معدات، ومهندس مدني، وفني كهرباء، وأخصائي مهندس أخصائي مدني وآخر معماري.

كما شملت الوظائف مدير إدارة تقنية المعلومات الصحية، ورئيس قسم دعم التقنيات الصحية بالمدينة، ورئيس قسم الصحة الرقمية، ورئيس قسم التطبيقات وذكاء الأعمال، مشيرة إلى أن التقديم متاح من خلال الروابط التالية: هنا هنا