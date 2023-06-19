اتخذت السلطات المصرية إجراءات تجاه حادث غرق قارب هجرة غير شرعية في المياه الدولية يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية إنها تنسق مع سفارتها في أثينا بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية، وذلك للاطمئنان على أحوال الناجين والعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين، والضحايا المنتشلين من المياه.

كما وجهت بتشكيل مجموعة عمل خاصة، للتعامل مع هذا الحادث الأليم، حيث تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا.

يذكر أن فرق خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 104 أشخاص، فيما انتشلت 78 جثة. وتتواصل عملية البحث والإنقاذ في المنطقة لتحديد مكان الناجين، لكن فرص العثور على أحياء أضحت ضئيلة للغاية.