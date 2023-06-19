شهدت الزيارة الرسمية التي يجريها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا حضوره حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة ذاتها ترأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة “من أجل میثاق عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 22 و 23 من يونيو الجاري.

يذكر أن ولي العهد، وصل يوم الجمعة الماضية إلى قصر الإليزية بباريس، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبليه.