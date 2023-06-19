أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال شخص مقيم بالمملكة بخصوص حكم إخراج الأضحية في بلده الأصل.

وقال المنيع: “يجوز أن يؤكل أهله بذبحه وأضحيته عنه وعن أولاده وأسرته ولا بأس بذلك وإن كانت أضحية واحدة وعن مجموعة”.

وأضاف: “الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أهله، ولا بأس في ذلك”.

وكانت المحكمة العليا أعلنت، الاثنين غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الوقوف بعرفة سيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو.