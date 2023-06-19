نبهت استشارية رضاعة طبيعية إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل الرضيع في حال استخدام اللهايات.

وقالت مَوديّا بترجي، استشارية رضاعة طبيعية، إن اللهايات مصدر للالتهابات بالفطريات ومصدر لتغيير الفك العلمي، وقد تجعل الطفل يرفض الثدي، لذا نصحت بعدم استخدام اللهايات مع الرضاعة الطبيعية، وفقا لما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن كل ما يخترق الدم ويصل إلى ثدي الأم يؤثر على الرضيع ، مضيفة أن أن القول بأن نوع الأكل وتأثيره على غازات الطفل ليس صحيح.

د. مَوديّا بترجي – استشارية رضاعة طبيعية: كل ما يخترق الدم ويصل إلى ثدي الأم يؤثر على الرضيع .. ونوع الأكل وتأثيره على غازات الطفل ليس حقيقي#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ba0hdLirAB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 19, 2023