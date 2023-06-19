صرح المحلل السياسي أحمد الركبان، بأنه متفائل بأن “إكسبو 2030” سيكون في الرياض.

وأكد الركبان على الأهمية الاقتصادية التي سيعود بها المعرض، قائلا: “معرض اكسبو يجلب كبرى الشركات للدولة المنظمة، ويخلق فرص وظيفية ضخمة”.

وأضاف: “كما ستأتي صناعات كبرى جدا خاصة الأسلحة وغيرها والممكلة أرض خصبة لكل معطيات الاقتصاد على مستوى العالم”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، زار مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، في باريس، حيث يقوم بزيارة إلى فرنسا.

وتتنافسُ الرياض، مع مدينة بوسان الكورية، وروما الإيطالية، لاستضافة إكسبو 2030. وهو العام الذي سيتزامن، مع تتويج جهود رؤية المملكة 2030.