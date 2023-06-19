حرص رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي، على الحضور لمقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

وتزين الرائدان بملابس الفضاء، وتجولا في المعرض الذي جرى افتتاحه مساء اليوم.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حضر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

ويأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها في فرنسا، حيث سيترأس أيضا خلال الزيارة وفد المملكة المشارك في قمة “من أجل میثاق عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 22 و 23 من يونيو الجاري.