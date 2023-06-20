شاركت شيفات سعوديات في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح ‎الرياض لاستضافة ‎اكسبو 2030 في ‎باريس .

وقدمت الشيفات أشهى المأكولات السعودية وأكدن ” يشرفنا الحضور في هذه المناسبة وقمنا بتقديم أصناف كثيرة من الأكلات السعودية”.

ويأتي حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح ‎الرياض لاستضافة ‎اكسبو 2030 في ‎باريس تمهيداً لإجراءات التصويت، المعرض الذي انطلق بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاء تحت شعار (حقبة التغيير … معا نستشرف المستقبل).