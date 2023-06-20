شاركت شيفات سعوديات في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة اكسبو 2030 في باريس .
وقدمت الشيفات أشهى المأكولات السعودية وأكدن ” يشرفنا الحضور في هذه المناسبة وقمنا بتقديم أصناف كثيرة من الأكلات السعودية”.
ويأتي حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة اكسبو 2030 في باريس تمهيداً لإجراءات التصويت، المعرض الذي انطلق بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاء تحت شعار (حقبة التغيير … معا نستشرف المستقبل).
قدمن أشهى المأكولات #السعودية..
شيفات سعوديات يشاركن في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح #الرياض لاستضافة #اكسبو_2030 في #باريس
#RiyadhExpo2030
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/CNd9a9B27j
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 19, 2023
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