أوضحت الفنانة المصرية إلهام شاهين كواليس فيلم سوق المتعة بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مبينة أن مجلس الشعب اعترض على أفيش الفيلم.

وقالت إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جربه بتونس، إن فيلم سوق المتعة كان من الأفلام الغريبة وتم مناقشته في مجلس الشعب بداية من طرح أفيش العمل، وأن مجلس الشعب طلب من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف حذف قدمها من برومو الفيلم، مبررًا ذلك بأنها تفسد أخلاق الشباب.

وتابعت أن كل ملابسها في الفيلم كانت عادية، وأن قدمها حذفت من برومو الفيلم بسبب مجلس الشعب، قائلة: بشكرهم على رأيهم قد كده رجلي مؤثرة!.

وأضافت: فيلم سوق المتعة من أهم أدواري وأحترمه، والعمل تم مهاجمته من المتطرفين والمتاجرين بالدين.