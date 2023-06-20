اكدت عدة مصادر اعلامية بان البرتعالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد طالب بتواجد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن الأسماء التي يحتاجها معه في الفريق الكروي، الموسم القادم، الذي تنتظر العميد فيه استحقاقات مهمة عالمياً وقارياً وعربياً ومحلياً.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدرب سانتو سيعتمد على حمدالله ضمن منهجيته الفنية التي سيخوض بها مباريات الموسم القادم في كافة البطولات التي يطمح بقوة للمنافسة على حصد المزيد من الإنجازات مع العميد

وكان حمدالله جدد عقده مع الاتحاد حتى صيف 2025 لمدة موسمين، وقاد العميد لتحقيق كأس السوبر السعودي، ولقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، كما حصد جائزتي هداف كأس السوبر السعودي، وهداف الدوري .