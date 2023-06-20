تلقى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، صدمة جديدة بعد فترة وجيزة من إعلان سبوتيفاي فسخ العقد معهما، إذ اقتربت نتفليكس من اتخاذ نفس القرار، خاصة وأنه من غير المرجح أن تقوم بتجديد عقدها مع الزوجين.

وكان برنامج هاري وميغان المؤلف من ستة أقسام، هو البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة على نتفليكس في 2022، ولكن لا توجد خطط لمتابعة السلسلة.

وأفادت صحيفة ذا صن، أن هاري وميغان، خسرا صفقتهما بقيمة تزيد على 22 مليون دولار مع سبوتيفاي بعد سلسلة بودكاست واحدة في 27 شهراً، مع وصف الزوجين بالكسولين من قبل أحد المديرين التنفيذيين.