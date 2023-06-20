انطلقت صافرات الاستهجان والهتافات ضد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا بابلو جافي ، أثناء حفل تتويج إسبانيا بفوزها بكأس دوري أمم أوروبا.

وما أن بدأ جافي حديثه أمام الجمهور ، انطلقت ضده صافرات الاستهجان والهتافات ما جعله يقصر حديثه وينهيه سريعاً في غضون ثوانٍ.

وفي المقابل علت هتافات الجمهور باسم سيرخيو ريكو حارس مرمى منتخب إسبانيا الذي حمى عرينه من ركلات ترجيح كرواتيا ، والتي انتهت 5/4 وحسمت اللقب لإسبانيا .

وتُوجت إسبانيا بكأس دوري الأمم الأوروبية بعد تخطيها عقبة كرواتيا في النهائي بركلات الترجيح 5-4، وذلك إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي أقيمت على ملعب (فينورد) بمدينة روتردام الهولندية.