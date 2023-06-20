تفاعلت المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو، الأميرة هيفاء آل مقرن، بحرارة مع لحن للعازف السعودي فيصل الُعمري، خلال حضورها لحفل جائزة اليونسكو الفوزان الدولية.

وأعربت مقرن عن إعجابها بعزف العمري من خلال تصفيقها الحار له وتتابع نظرات الإعجاب بينما كان يعزف، وذلك عقب انتهاء عزفه في حفل جائزة اليونسكو الفوزان الدولية.

وتعد جائزة اليونسكو الفوزان الدولية لتشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يُذكر أن الأميرة هيفاء عبّرت من قبل عن فخرها بأن المملكة سوف تستضيف لجنة التراث العالمي هذا العام حيث أن هذه اللجنة من أهم اللجان الموجودة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وتعنى بتسجيل المواقع التراثية ذات القيمة الاستثنائية العالمية حول العالم.