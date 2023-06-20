كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ عن أطعمة يساعد تناولها على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وهذه المواد هي:

– الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. تنسب إلى هذه الأطعمة: خبز الحبوب الكاملة، الحنطة السوداء، الفواكه والثمار والخضروات.

– البقوليات، للبقوليات آلية مماثلة.

– منتجات الألبان، تعمل منتجات الألبان المخمرة على تحسين البكتيريا المعوية، أي لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم.

– أطعمة غنية بأوميغا-3، ينسب الأطباء إلى هذه الأطعمة:زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت السمك والأسماك الدهنية.

ويؤكد الخبير على أن هذه المنتجات تعمل على تطبيع تركيب الدهون في الدم وتساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول.