كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ عن أطعمة يساعد تناولها على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.
وهذه المواد هي:
– الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. تنسب إلى هذه الأطعمة: خبز الحبوب الكاملة، الحنطة السوداء، الفواكه والثمار والخضروات.
– البقوليات، للبقوليات آلية مماثلة.
– منتجات الألبان، تعمل منتجات الألبان المخمرة على تحسين البكتيريا المعوية، أي لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم.
– أطعمة غنية بأوميغا-3، ينسب الأطباء إلى هذه الأطعمة:زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت السمك والأسماك الدهنية.
ويؤكد الخبير على أن هذه المنتجات تعمل على تطبيع تركيب الدهون في الدم وتساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول.
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