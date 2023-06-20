أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد الطيارين الاثنين، اللذين أصيبا إثر تحطم مروحية عسكرية في منطقة البقعة.

وقال بيان الجيش “استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة ظهر الاثنين”.

ونعى الجيش الطيار بالقول: “لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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