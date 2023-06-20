أفادت مصادر صحفية بعودة خورخي هوراشيو ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، بعد حسم قرار نجله باختيار وجهته المقبلة في الموسم المقبل، وتواصله مع المفاوض السعودي بشأن العرض الذي قدّمه الهلال لميسي، وذلك بعد مماطلة الأمريكان في إبرام العقود التي تضمن حقوق ابنه قبل توقيعه لنادي ميامي .

وفي السياق، أكدت CBS على استكمال استخراج تأشيرة ميسي الأمريكية للانتقال إلى انتر ميامي.

وكان الزعيم قد أرسل عرضًا إلى ميسي بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو سنويًا، وهو ضعف عرض رونالدو، ومُنح هذا العرض لميسي قبل أزمته مع باريس سان جيرمان، وكان حينها اللاعب البالغ من العمر 35 عاما يفكر بجدية في الانتقال للهلال ليصبح أعلى لاعب أجرًا على الإطلاق.