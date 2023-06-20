يتأهب نادي الهلال لدخول ميركاتو تاريخي خلال الصيف الحالي باستقطاب أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح الهلال في إبرام عدة صفقات لنجوم عالميين سينضموا لصفوف الفريق في الموسم الجديد فضلاً عن صفقات أخرى مازال الزعيم يستهدفها لتنضم لقائمة الهلال التاريخية

إذ يقترب الهلال من الإعلان عن مدرب نادي بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً الأرجنتيني رامون دياز.

كما فتحت إدارة الهلال ، خط المحادثات لضم السنغالي كوليبالي من تشيلسي، ليحل محل المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بعقد لمدة 3 سنوات، وراتب سنوي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وحسم الهلال صفقة الدولي البرتغالي روبن نيفيز نجم وسط وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 55 مليون يورو.

فيما يستهدف الهلال التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

كما يستهدف الهلال نجم مانشستر سيتي، الألماني إيلكاي غوندوغان، عبر صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرغب الهلال في التعاقد مع الإيراني مهدي طارمي، لاعب نادي بورتو حيث دخل بالفعل في مفاوضات مع طارمي، من أجل الحصول على خدماته.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم ممول حكوميا بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.