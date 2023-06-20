حرص ‏صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نجل أمير منطقة حائل على حمل كأس بطولة الدوري اعتزازا وفخرا بالإنجاز الذي حققه الاتحاد .

وتوج فريق الاتحاد بطلا لدوري روشن للمحترفين بعد فوزه على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري

وبهذا الفوز ضمن فريق الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في نهاية العام الحالي في المملكة بعد تتويجه بلقب الدوري في الموسم الحالي.