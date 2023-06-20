أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار في إدارة حشود الحجاج وتنظيمهم لضمان سلامتهم .

وقال الربيعة خلال حديثه في ندوة الحج الكبرى لعام 2023 :” لدينا خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج”، لافتًا أن وزارة الصحة تقوم بجهد جبار لضمان وسلامة وصحة الحجاج خاصة في هذه الأجواء الحارة.

وأضاف:” في هذا العام قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين ونستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن”، بالإضافة إلى تطوير مركز لإدارة مشاريع الحج بأنواعها.

وكان الربيعة قد أكد في وقتٍ سابق أن الوزارة تعمل على راحة ضيوف الرحمن وتحقيق تجربة ثرية في الحج، مؤكدًا أن تلك المنجزات ليست وليدة هذه الأيام، بل هي جهد سنوات، بُذلت فيها كل الممكنات لتحقيق راحة الحجاج، ورُوعيت فيها كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.

فيديو | وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين ونستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن #أذن_بالناس #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/BjUPgSY1jO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023