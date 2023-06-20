تعمل شركة هافال الصينية على تقديم العديد من السيارات الرياضية داخل سوق المملكة، ومنها النسخة جوليان موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات.

وتعتمد السيارة هافال جوليان موديل 2023 في قوتها على محرك رباعي الاسطوانات “4 سلندر”، سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو، يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر.

كما أنها تعتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومقصورة داخلية عصرية تضم شاشة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

وتتوفر السيارة بـ طول كلي يبلغ 4472 مم، وعرض 1841 مم، إلى جانب الارتفاع الكلي 1574 مم.

وجاءت السيارة بالأسعار الآتية:

الفئة الاولى كومباكت هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 68,414 ريال.

الفئة الثانية بيسيك هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 74,164 ريال.

الفئة الثالثة أكتيف هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 78,764 ريال.

الفئة الرابعة بريميوم هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 86,135 ريال.