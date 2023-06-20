دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم منصة عدالة الإلكتروني.

وتحتوي المنصة على نظام القضايا والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف والادعاء العام واستئناف الأحكام، والتعاون الدولي، والتفتيش النيابي، كما تقوم المنصة بتعبئة الحقول والقوائم وغيرها من الإجراءات الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي لتقليل هامش الخطأ، والوقت المستغرق لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وتقوم المنصة بتوحيد وتسريع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، والحوكمة الجزائية في التحقيق والادعاء واستئناف الأحكام ، اضافةً إلى تمكين الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومتابعة محكومية السجناء، وتسهيل الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف عبر الأجهزة اللوحية، حيث تتم المتابعة المباشرة لحالة الموقوف بمؤقت إلكتروني مرتبط بنظام التنبيهات حماية لحقوق الموقوفين.

ووفرت المنصة خدمة التحقيق الذكي والتي اشتملت على دليل إجرائي تفاعلي ومتكامل للمستخدمين، اضافةً إلى تقديم الطلبات الجزائية ومتابعة القضايا.