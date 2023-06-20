أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن وزارة الداخلية وضعت نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال البسامي خلال حديثه في ندوة الحج الكبرى لعام 2023 :” تمر أدوار وزارة الداخلية بسلسلة من الإجراءات بدأت من التخطيط الاستراتيجي وعدد من المبادرات للتقاطع مع كل الجهات، إلى جانب التشريعات .”

وأوضح أن هناك محور تخطيطي للمشاعر المقدسة، ونموذج تشغيلي لتحقيق الاستدامة وجودة الإجراءات، بالإضافة إلى أبعاد أمنية للحفاظ على الأمن .

يُذكر أن وزير الحج قد أكد أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار في إدارة حشود الحجاج وتنظيمهم لضمان سلامتهم .