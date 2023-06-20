أكد مجموعة من الباحثين في جامعات أميركية وسويسرية بالتعاون مع شركة “غوغل” وشركتها الفرعية DeepMind، على إمكانية تسريب البيانات من منصات إنشاء الصور التي تعمل بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: DALL-E أو Imagen أو Stable Diffusion.

و تعتمد هذه المنصات على جانب المستخدم الذي يكتب مطالبة نصية محددة، على سبيل المثال: “كرسي بذراعين على شكل ثمرة أفوكادو”، ويحصل على صورة مولدة من النص خلال ثوانٍ.

وتتحدى هذه الدراسة وجهات النظر القائلة إن نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في توليد الصور لا تحفظ بيانات التدريب الخاصة بها، وإن بيانات التدريب قد تظل خاصة إذا لم يُكشف عنها.

في يناير 2023، رفع ثلاثة فنانين دعوى قضائية ضد منصات توليد الصور التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي بسبب استخدام صورهم الموجودة عبر الإنترنت لتدريب نماذجها دون أي احترام لحقوق التأليف والنشر.

وتستطيع الشبكة العصبية بالفعل نسخ أسلوب فنان معين، ومن ثم تحرمه من الدخل. وتشير الورقة البحثية إلى أنه في بعض الحالات، تستطيع الخوارزميات، لأسباب مختلفة، التورط في الانتحال الصريح، وتوليد رسومات وصور فوتوغرافية وصور أخرى تكاد تكون متطابقة مع أعمال الأشخاص الحقيقيين.

وفي هذا الشأن قدم الباحثون توصيات لتعزيز خصوصية مجموعة التدريب الأصلية:

1- التخلص من التكرار في مجموعات التدريب.

2- إعادة معالجة صور التدريب، على سبيل المثال: عن طريق إضافة تشويش أو تغيير السطوع؛ ويجعل هذا تسريب البيانات أقل احتمالًا.

3- اختبار الخوارزمية باستخدام صور تدريبية خاصة، ثم التحقق من أنها لا تعيد إنتاجها بدقة دون قصد.