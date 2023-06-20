أعلن البنك المركزي السعودي عن بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الثالثة لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار.

وأوضح متطلبات القبول:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-حديث التخرج أو مقبلًا على التخرج (يتم الاكتفاء برفع السجل الأكاديمي في حال عدم استلام وثيقة التخرج).

-إجادة اللغة الإنجليزية.

– حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

-ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا.

-اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .