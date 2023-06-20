أعلن البنك المركزي السعودي عن بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الثالثة لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار.
وأوضح متطلبات القبول:
-أن يكون سعودي الجنسية.
-حديث التخرج أو مقبلًا على التخرج (يتم الاكتفاء برفع السجل الأكاديمي في حال عدم استلام وثيقة التخرج).
-إجادة اللغة الإنجليزية.
– حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
-ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا.
-اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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