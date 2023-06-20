ارتفع سهم شركة جمجوم للأدوية “جمجوم فارما”، بسوق الأسهم اليوم الثلاثاء بنسبة 30%، ليصل إلى 78 ريالًا (20.74 دولار)، في الدقائق الأولى لتداوله مقارنة مع 60 ريالًا (15.9 دولار) سعر الإدراج.

ويُذكر أنه بإدارج أسهم جمجوم للأدوية، يصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 208 شركات، وذلك من دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 18 شركة.

وفي السياق يعتبر إدراج شركة مصنع جمجوم للأدوية ثاني إدراج في السوق الرئيسية “تاسي” خلال العام الحالي بعد إدراج شركة الموارد للقوى البشرية أمس الاثنين 19 يونيو، بالإضافة إلى إدراج صندوق الإنماء ريت الفندقي.

وكانت تداول قد أعلنت أنه تم إدراج “جمجوم للأدوية” برمز تداول 4015 وبالرمز الدولي SA15QGU1UNH6، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأفادت “تداول” بأنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وقامت “جمجوم للأدوية” بطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق بسعر 60 ريالاً (15.9 دولار) للسهم. وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب 11 مرة، إذ تم تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل فرد.

في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146% تقريبًا بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتـاب فيها.

والجدير بالذكر أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم في الاكتتاب عند 60 ريالًا (15.9 دولار) للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار ) عند الإدراج.

ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في اكتتاب “جمجوم فارما” نحو 84.6 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، كما أنها انتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيين – شركة مجموعة الفيصلية القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة “سدكو”).