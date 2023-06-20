كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
مهندس أول ، وظيفة الموثوقية الكهربائية.
الممثل السادس ، وظيفة المبيعات.
الاختصاصي الثالث ، وظيفة عملية PDH.
رئيس قسم ، وظيفة حلول إدارة المفوض السامي.
مستشار أول ، وظيفة استراتيجية البتروكيماويات.
المشرف ، وظيفة السلامة.
وظيفة مهندس سلامة العمليات الأب.
المهندس الثاني ، وظيفة بيئية.
المهندس الثاني ، وظيفة إدارة المشاريع.
المستشار الثاني ، وظيفة فنية وتطويرية.
المهندس الثاني ، وظيفة سلامة العمليات.
مدير ، وظيفة الأمن الصناعي.
وظيفة المشغل الثالث.
المهندس الثاني ، وظيفة السلامة، وغيرهم .
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الالكتروني للتوظيف .
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