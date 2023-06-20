كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :

مهندس أول ، وظيفة الموثوقية الكهربائية.

الممثل السادس ، وظيفة المبيعات.

الاختصاصي الثالث ، وظيفة عملية PDH.

رئيس قسم ، وظيفة حلول إدارة المفوض السامي.

مستشار أول ، وظيفة استراتيجية البتروكيماويات.

المشرف ، وظيفة السلامة.

وظيفة مهندس سلامة العمليات الأب.

المهندس الثاني ، وظيفة بيئية.

المهندس الثاني ، وظيفة إدارة المشاريع.

المستشار الثاني ، وظيفة فنية وتطويرية.

المهندس الثاني ، وظيفة سلامة العمليات.

مدير ، وظيفة الأمن الصناعي.

وظيفة المشغل الثالث.

المهندس الثاني ، وظيفة السلامة، وغيرهم .

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الالكتروني للتوظيف .