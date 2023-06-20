تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (9,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافّة الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.