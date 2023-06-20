أعلنت شركة مرسيدس بنز عن برنامج التدريب المهني كفني سيارات الركاب في شبكة وكالات المالكة الألمانية في المملكة، بالتعاون مع مركز الجفالي للتدريب.

ملخص البرنامج:

برنامج تدريب شامل لمدة سنتين مع فرصة التوظيف المضمون بعد التخرج.

برنامج متخصص يقدمه مركز الجفالي للتدريب، يجمع بين التعلم في الفصول الدراسية والتدريب العملي في ورش العمل الحقيقية.

يشمل البرنامج التدريبي أحدث المعرفة التقنية والمهارات التشخيصية التي تتوافق مع التكنولوجيا المتقدمة لمنتجات مرسيدس-بنز.

الشهادات الممنوحة عند التخرج تشمل:

شهادة فني صيانة مرسيدس-بنز المؤهل.

دبلوم تعليم ثانوي صناعي.

الالتحاق ببرنامج تأهيل فني نظم للتعلم المستمر بعد التخرج.

البرنامج مدعوم بالكامل، ويقدم منحة دراسية كاملة، كتلميذ مبتدئ، ستكون طالبًا بدوام كامل وستحصل على مخصص شهري منافس بقيمة 4,000 ريال سعودي طوال فترة البرنامج الممتدة لسنتين، عند التخرج، ستتم ترقيتك إلى وظيفة فني مرسيدس-بنز بدوام كامل.

المتطلبات:

سعودي الجنسية أو ابن لأم سعودية.

حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (أو يكون قد حاول الحصول عليها).

إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

في الفئة العمرية بين 18 و22 عامًا.

يجب أن يكون المرشح لائق طبياً.

ألا يكون موظفًا حاليًا أو مسجلًا في الجهة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI).

ألا يكون قد حصل على تمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) لأكثر من 12 شهرًا.

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