فاز المبتعث من جامعة الملك خالد الدكتور محمد الفيفي، بالمركز الأول لجائزة هانز سكوبال التي تعطى لأفضل علاج متكامل لحالة معقدة في استعاضة وزراعة الأسنان على مستوى أطباء زمالات استعاضة وزراعة الأسنان في الولايات المتحدة.

‏وأفاد المبتعث الدكتور محمد الفيفي، أنه من المقرر أن يستلم الجائزة خلال الاجتماع 88 الذي سيقام في مدينة Whistler بكندا.

وأعرب عن سعادته بهذا المنجز العلمي الذي يأتي امتدادًا لسلسلة من نجاحات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يوفر كل مقومات الدعم للمبتعثين والمبتعثات.