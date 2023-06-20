تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (19.9) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.