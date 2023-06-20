دعا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر، الدكتور سعد الدين الهلالي، بنشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر غلاء الأسعار .

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، خلال تصريحات تلفزيونية :” أنه يجوز التضحية بالطيور بدلاً من الأغنام أو البقر”، لافتًا أن هذا قاله داود بن علي الظاهري، وابن حزم الظاهري، وروه عن وبلال بن أبي رباح، واستندوا بالأدلة في القرآن والسنة.

وأضاف:” هذا رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري، وأتحدى أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل.”

وأكد الهلال على أهمية نشر ثقافة حرية شراء المواطنين للحوم بالكيلو من الجزارين مباشرة، بدلًا من شراء الصكوك المحددة بـ10 و3 كيلو في الإعلانات المختلفة.

وتابع :” علينا نشر ثقافة رشد الإنفاق، الذي اتبعه المصريون عام 1967 وما بعدها، كل طالب كان ينكب على كتابه ويذاكر ولا يحصل على درس خصوصي، كنا نرشد استهلاك الكهرباء والمياه ولا نستخدم إلا اللمبة الجاز.”

ومن جانبه، علّق الهلالي على الحديث المنتشر خلال الأسابيع الماضية، حول تقسيط ثمن الأضحية والاقتراض لأداء فريضة الحج، موضحًا أن أصل الاقتراض مشروع لكن الأمر متعلق بالرشد.

وقال أستاذ الفقه خلال تصريحات تلفزيونية:” إنه يتفهم اقتراض الشخص لأداء فريضة الحج للمرة الأولى في حياته، مشيرًا إلى أن حكم الأضحية مختلف فيه.”