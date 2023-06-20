أصدر المكتب الدولي للمعارض بيانا بشأن الدول المرشحة لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي.

والدول المرشحة لاستضافة معرض إكسبو 2030 هي السعودية و إيطاليا وكوريا الجنوبية، فيما تم استبعاد أوكرانيا من الترشيحات .

ومن المقرر النظر في الترشيحات الثلاثة لمعرض إكسبو 2030 خلال اجتماع المكتب الدولي للمعارض في نوفمبر المقبل، حيث سينتخب الأعضاء الدولة المضيفة لـ”إكسبو 2030″ عن طريق اقتراع سري.

وشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اليوم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض – المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي – وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.