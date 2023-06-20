أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن خدمات الحج في تطور كل عام نظرا لزيادة أعداد الحجاج، وذلك خلال كلمته الختامية لندوة الحج الكبرى 2023.

وقال مشاط:” إن الوزارة تقوم على تهيئة كافة المشاعر المقدسة لتكون في أفضل جاهزية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف ، أن منطقة رمي الجمرات تمت توسعتها لإعطاء مساحة أكبر لرمي الجمرات في أكثر من وقت.

وأكد أن المملكة تولي موسم الحج أهمية كبرى على مدار التاريخ، بكونها الدولة الوحيدة التي اختصها الله من بين دول العالم، في خدمة ضيوفه.