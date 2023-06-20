وأوضحت أنه سيتوجب على الراكب خلعها كلما مر من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددًا، وهي عملية طويلة وتستهلك الوقت؛ لأن عليك الجلوس ثم ربط الحذاء بعد فتحه، كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيسبب متاعب كثيرة للراكب خاصة في المطارات المزدحمة.

وأضافت أنه خلال ارتداء حذاء الرياضية، سيتوجب عليك وضع أغراضك الشخصية على أرض المطار “المليئة بالجراثيم”، من أجل ربط الحذاء؛ مما يضع المسافر عرضة للمشاكل الصحية.

وعوضًا عن حذاء الرياضة، أوصت ليزا الركاب بارتداء أحذية “سهلة الارتداء”، أو “أحذية رياضية بسحابات”، لتسهيل الأمر.

كما حذّرت من عدم ارتداء الجوارب، بسبب احتمالية المشي على أرض المطار دون حذاء.