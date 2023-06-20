وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر المكتب الدولي للمعارض في فرنسا لتقديم ملف استضافة الرياض إكسبو2030

وفي وقت سابق التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في باريس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، خلال حفل استقبال المملكة الرسمي لترشُّح الرياض لاستضافة “إكسبو 2030″.

وتتنافس الرياض، مع مدينة بوسان الكورية، وروما الإيطالية، لاستضافة إكسبو 2030، وهو العام الذي سيتزامن، مع تتويج جهود رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة أول دولة تقدم ملفها الرسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030، فيما صرح وزير الخارجية بقوله:” نسعى لتنظيم إكسبو 2030 للانتقال لمستقبل مستدام أكثر عدالة”.