وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن.

وجاء التعديل في اللائحة وفق النص الآتي: ” يُعد في حكم الأسرة من تجاوز عمره 25 عاماً ولديه مرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة”.

ويأتي هذا القرار لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة من الحصول على المسكن الأول، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير الاحتياجات والاستقرار الأسري للمستفيدين، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط هنا .