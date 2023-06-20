هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، نظيره الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.

وقال وزير الدفاع: “هنأتُ في اتصال هاتفي أخي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع بدولة الكويت الشقيقة”.

وأضاف: “كما استعرضنا خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وبحثنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي”.