كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن الميزانية المخصصة لاستضافة الرياض معرض إكسبو 2030، موضحا أنها تبلغ 7.8 مليار دولار.

وقال الفالح: “إكسبو الرياض 2030 سيوفر فرصا استثمارية لا مثيل لها”، مضيفا: “استضافة إكسبو ستتضمن إنشاء مختبر اقتصادي عالمي، وتتلاءم مع بيئة الاستثمار بالسعودية التي لا حدود لها”.

وتابع: “سنقدم مواردنا وإمكاناتنا لإنجاح مختبر الاستثمار العالمي”، مشيرا إلى أن المملكة تعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: “مختبر الاستثمار العالمي بالرياض سيكون فرصة لكل المستثمرين الدوليين”.

يذكر أن المملكة عرضت اليوم الثلاثاء ملفها “الرياض “إكسبو 2030” أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس.