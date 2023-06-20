كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن الميزانية المخصصة لاستضافة الرياض معرض إكسبو 2030، موضحا أنها تبلغ 7.8 مليار دولار.
وقال الفالح: “إكسبو الرياض 2030 سيوفر فرصا استثمارية لا مثيل لها”، مضيفا: “استضافة إكسبو ستتضمن إنشاء مختبر اقتصادي عالمي، وتتلاءم مع بيئة الاستثمار بالسعودية التي لا حدود لها”.
وتابع: “سنقدم مواردنا وإمكاناتنا لإنجاح مختبر الاستثمار العالمي”، مشيرا إلى أن المملكة تعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: “مختبر الاستثمار العالمي بالرياض سيكون فرصة لكل المستثمرين الدوليين”.
يذكر أن المملكة عرضت اليوم الثلاثاء ملفها “الرياض “إكسبو 2030” أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس.
"استضافة #إكسبو تتلاءم مع بيئة الاستثمار بـ #السعودية التي لا حدود لها"… وزير الاستثمار السعودي: الميزانية المخصصة لاستضافة إكسبو 2030 تبلغ 7.8 مليار دولار#الرياض_إكسبو2030#العربية pic.twitter.com/31bGuHm1GQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2023
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