أعلنت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة الرياض لدى واشنطن، الثلاثاء، أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030.
وقالت ريما بنت بندر خلال مشاركتها في مؤتمر لتقديم ملف الرياض لإستضافة اكسبو 2030، إن الرياض أصبحت وجهة سياحية عالمية استثنائية وستكون جاهزة لاستضافة المعرض.
وأكدت ريما بنت بندر أن السعودية ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه.
ريما بنت بندر: سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو #الرياض 2030
#العربية#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/lH4EJxVptH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2023
ريما بنت بندر: #السعودية ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه
#العربية#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/A7TFXGGRKF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2023
ريما بنت بندر: إكسبو #الرياض 2030 سيركز على التواصل والشمولية مع جميع الثقافات
#العربية#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/5koJTm1cjc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2023
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