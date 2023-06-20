أعلنت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة الرياض لدى واشنطن، الثلاثاء، أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030.

وقالت ريما بنت بندر خلال مشاركتها في مؤتمر لتقديم ملف الرياض لإستضافة اكسبو 2030، إن الرياض أصبحت وجهة سياحية عالمية استثنائية وستكون جاهزة لاستضافة المعرض.

وأكدت ريما بنت بندر أن السعودية ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه.