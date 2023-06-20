أكد رئيس الهيئة الملكية للرياض إبراهيم بن محمد السلطان، أنه بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة.

وقال السلطان: “واثقون من قدرتنا على إنجاز إكسبو عالمي غير مسبوق، ونتوقع استضافة نحو 120 مليون شخص في عام 2030”.

ولفت إلى أن موقع إكسبو سيكون مستعدا لاحتضان المشروعات الدولية في 2025م.