أكد رئيس الهيئة الملكية للرياض إبراهيم بن محمد السلطان، أنه بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة.

وقال السلطان: “واثقون من قدرتنا على إنجاز إكسبو عالمي غير مسبوق، ونتوقع استضافة نحو 120 مليون شخص في عام 2030”.

ولفت إلى أن موقع إكسبو سيكون مستعدا لاحتضان المشروعات الدولية في 2025م.

رئيس الهيئة الملكية لـ #الرياض: نخطط للانتهاء من مقر استضافة #إكسبو_2030 قبل الآجال المحددة

#العربية pic.twitter.com/0zy1hF20Qt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2023