أعلنت الهيئة العامة للعقار، الثلاثاء، عن إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”.

ومن خلال خدمة “حفظ مبلغ الضمان” يتم حفظ مبلغ الضمان “التأمين” لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الخدمة تأتي بصفتها إحدى متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى “إيجار” بصفته طرفًا ثالثًا بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار.

وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.

وتهدف الخدمة لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية حيث تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين