وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وبينت وزارة العدل طبيعة هذه الاتهامات حيث اتهمت نجل الرئيس الأمريكي بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بالضرائب والأسلحة.

وذكرت وزارة العدل أن هانتر بايدن سيقر بالذنب في جنحتين ضريبيتين، كما سيعقد صفقة مع الادعاء الفيدرالي فيما يتعلق بتهمة سلاح، وسيمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه.

وتوقعت وسائل الإعلام أن يكون لإقرار هانتر بالذنب أصداء مؤثرة على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.