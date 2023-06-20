عاش أحد المواطنين لحظات سعيدة في حفل تخرج الخاص بابنته.

وسجل حفل التخرج مشهد مؤثر للمواطن “خالد العريفي” مع ابنته، حيث توجه نحو ابنته وضمها داخل بشته، وفقا لـ”العربية”.

وارتسمت الابتسامة على وجهه ووجه ابنته، بينما ارتفعت أصوات التصفيق داخل القاعة احتفاءً بهذه اللفتة الأبوية للعريفي مع ابنته.